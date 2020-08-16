Перес назвал штраф за игнорирование синих флагов очень несправедливым

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес не согласился с решением стюардов Гран-при Испании Формулы-1 наказать его пятисекундным штрафом за то, что он игнорировал синие флаги и долго не пропускал вперёд лидера гонки пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. По мнению Переса, у него не было возможности пропустить Хэмилтона до момента, когда оба гонщика окажутся на стартовой прямой.



«Я не понимаю, куда я должен был подвинуться. Хэмилтон догнал меня в конце круга, а финальный сектор очень узкий. Мне некуда было подвинуться, для меня было бы очень небезопасно так поступить. Я всё равно получил штраф, который считаю очень несправедливым. Но ситуация такая, какая есть», — приводит слова Переса RaceFans.



Из-за штрафа мексиканец занял по итогам гонки пятое место, а не четвёртое, пропустив Лэнса Стролла.