Стюарды объяснили, почему оштрафовали Квята на пять секунд

Стюарды гонки Гран-при Испании Формулы-1, прошедшего на трассе «Каталунья», обнародовали официальное разъяснение по штрафу, который от них заработал российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят. Во время гонки Квят долгое время не пропускал на круг одного из лидеров. За это к итоговому результату Даниила было добавлено пять штрафных секунд, что не повлияло на позицию Квята: в итоговой классификации он остался на 12-м месте.



«Стюарды изучили видео и данные телеметрии. Пилот игнорировал синие флаги начиная по меньшей мере с шестого поворота по первый поворот следующего круга», — гласит объяснение со стороны судей.



Победу в гонке одержал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, опередивший Макса Ферстаппена и Валттери Боттаса.