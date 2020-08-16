Хэмилтон: похоже, что мы разобрались с проблемой износа шин

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу на Гран-при Испании.
«Я просто оцепенел. Это было здорово. Команда проделала фантастические усилия. Это стало сюрпризом — на прошлой неделе у нас возникла проблема с шинами, но, похоже, что мы с ней разобрались. Я не сразу понял, что мы прошли последний круг, потому что я был готов проехать ещё. Я даже размышлял о том, чтобы проехать на стратегии с одной остановкой.
Гонка получилась тяжёлой. Безумно жарко. Я был сосредоточен на том, чтобы идеально стартовать, а зетем принялся контролировать расход шин. Мы не знали, насколько быстры пилоты „Ред Булл“, так что я пытался получить отрыв от Макса на ранней стадии. Думаю, что в итоге разница в расходе шин была решена. Ребята проделали фантастическую работу», — приводит слова Льюиса Хэмилтона BBC.
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