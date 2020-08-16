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«Альфа Таури»: гонка Квята получилась более сложной, чем у Гасли

«Альфа Таури»: гонка Квята получилась более сложной, чем у Гасли
Авто / Формула-1 0

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Гийом Дезоте подвел итоги Гран-при Испании.

«Жаркие условия поспособствовали тому, чтобы старетгия с двумя пит-стопами оказалась выигрышной, хотя некоторые машины выбрали вариант с одной остановкой.

Что касается Пьера, то он провёл сильный первый отрезок, поскольку ему удалось удержать Леклера позади и сохранить отставание от Сайнса. Нам пришлось следить за болидом, поскольку тормоза и шины работали на пределе. Мы провели пит-стоп, как только стало понятно, что мы вернёмся на трассу впереди Грожана, после чего мы попытались использовать преимущество шин, поскольку нам предстояло два отрезка на „медиуме“. К сожалению, второй отрезок Гасли прошёл в трафике и он застрял в группе с Албоном и Норрисом. Последний отрезок получился похожим, но мы думали, что сможем обогнать Феттеля, который терял время, попробовав стратегию с одной остановкой. В целом, мы набрали несколько очков, которые стали наградой после сильных выходных для стороны гаража Пьера.

Гонка Даниила получилась более сложной. Он начал терять позиции в конце своего первого отрезка, поэтому мы решили зазвать его на пит-стоп и перейти на „медиум“. Его второй отрезок прошёл нормально, но этого оказалось недостаточно, чтобы обыграть Риккардо, который прошёл гонку с одной остановкой. В конце гонки Даниил был близок, но лидеры вынудили его сбросить темп и затем снова атаковать.

Очевидно, что мы хотели бы набрать больше очков, но в целом мы добились положительного результата, который подтвердил, что мы являемся сильной командой в середине пелотона. Будем продолжать упорно трудиться, чтобы сохранить хорошую динамику и увеличить наше преимущество над прямыми конкурентами», — приводит слова Дезоте официальный сайт команды.

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