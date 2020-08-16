Хорнер заявил, что «Ред Булл» постарается разобраться в проблемах Албона с шинами

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги Гран-при Испании для своей команды.
«Макс вновь выжал из машины абсолютный максимум, разделив пару „Мерседесов“, у которых машина была быстрее. Это максимум, на что мы могли надеяться. После хорошего старта, используя слипстрим и обойдя Боттаса в первом повороте, Макс вкатился в гонку и атаковал, как мог, на стратегии с двумя пит-стопами, чтобы продолжать давить на Льюиса и оставаться впереди Валттери.
Что же до Алекса, то он хорошо стартовал, но его зажали в первом повороте позади Валттери, после чего у него были проблемы с деградацией шин на всех компаундах. Итогом этого стало восьмое место, и теперь нам нужно изучить всю информацию, чтобы попробовать понять, что вызвало эту деградацию на трёх типах шин.
Механики вновь проделали потрясающую работу, ещё раз продемонстрировав пит-стопы быстрее двух секунд, и я уверен, что они все готовы к заслуженному перерыву без гонок перед Спа», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».
- 16 августа 2020
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