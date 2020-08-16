Боттас: я здесь не для того, чтобы в итоге приезжать к финишу третьим

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги Гран-при Испании, который он закончил на третьей позиции.
«Я разочарован. Я здесь не для того, чтобы приезжать к финишу третьим. Ключевым моментом стал неудачный старт, на котором я потерял несколько мест. Нужно посмотреть запись, чтобы понять, что именно произошло, однако парням, которые стартовали позади, удалось меня пройти. Обгонять в Барселоне сложно, если ты теряешь позиции, то гонка осложняется. Думаю, что при более удачном старте результат мог быть другим.
Сначала мне пришлось атаковать, чтобы отыграться, затем я долго преследовал Ферстаппена, однако здесь нужна серьёзная разница в скорости, чтобы обогнать, а её не было. В конце гонки я воспользовался возможностью заехать на пит-стоп, получить свежий комплект шин и поставить лучший круг. Результат не соответствует нашим ожиданиям, но я проанализирую это и буду готовиться к следующей гонке», — приводит слова Боттаса официальный сайт команды.
- 16 августа 2020
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