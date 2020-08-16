Феттель объяснил, почему был раздражён в радиопереговорах с командой

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель объяснил, почему он был раздражён в радиопереговорах с командой.
«Мы догоняли болиды впереди, а затем они отправились в боксы для второго пит-стопа, но я не спешил их догонять, контролировал шины, после чего мне сказали атаковать. Что я и сделал, а после этого у меня спросили, могу ли я доехать на этом комплекте до финиша. Я и ответил, что можно было сказать об этом на пару кругов раньше. Я пару раз спрашивал у них, какая у нас конечная цель и сколько мы хотим проехать на этом комплекте. Я в итоге ответил, что постараюсь это сделать.
Мы пошли на этот риск, потому что нам нечего было терять. Это окупилось, пусть перед гонкой и не планировалось проехать около 40 кругов на мягких шинах», — приводит слова Феттеля ESPN.
- 16 августа 2020
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