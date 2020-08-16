Бинотто удивлён вопросом о напряжении между Феттелем и командой

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто остался удивлён разговорами о напряжении между Себастьяном Феттелем и командой.



«Мы предпочитаем говорить открыто. Другие этого не делают, возможно, тчобы не раскрывать свои намерения. Мы думаем, что это правильный путь, даже если мы напрямую задаём вопросы обеим сторонам. Судя по последним гонкам, сделанный выбор оказался правильным, поэтому мы приветствуем обсуждение и вопросы. Для нас это диалоги, которые помогают сделать правильный выбор.



Сухое общение с Феттелем? Я не понимаю, о чём вы говорите. По крайней мере, с нашей стороны ммы не меняли тон или что-то подобное, так что я очень удивлён таким вопросом. Это не так», — приводит слова Бинотто Autosport.