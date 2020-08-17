Росси — об опасной аварии: мы должны кому-нибудь помолиться сегодня вечером

Гонщик MotoGP Валентино Росси прокомментировал опаснейшую аварию в гонке Гран-при Австрии, когда после столкновения Франко Морбиделли и Жоанна Зарко их неуправляемые мотоциклы чуть не врезались в Маверика Виньялеса и Росси.
«Зарко ехал очень широко и тормозил перед Франко. Но тот был слишком рядом, а когда ты на скорости 300 км/ч, то эффект слипстрима очень большой, и у Франко не было шанса затормозить. Я поговорил с Зарко один на один, сказал это ему, но он заверил, что не делал это специально. Агрессивность — это хорошо, но тормозить перед другими гонщиками, особенно на скорости 300 км/ч, — это потенциальная катастрофа.
Я был рядом с Мавериком, когда мы входили в третий поворот, и почувствовал: что-то ко мне приближается. Я подумал, что это была тень от вертолёта, ведь иногда он пересекает гоночную трассу. Но потом на огромной скорости мимо прошёл байк Франко, а мотоцикл Зарко перелетел через Маверика. Это было очень опасно. Всем четырём мотогонщикам, но в особенности мне и Маверику, очень повезло. Мы должны кому-нибудь помолиться сегодня вечером, потому что ситуация была очень опасной.
Нам очень повезло, но мы надеемся, что подобный инцидент станет уроком для гонщиков, которые в будущем улучшат своё поведение. Нужно уважать других гонщиков, которые с вами на трассе. Мы не можем забывать, что этот вид спорта очень опасный, особенно на трассе, где есть длинные прямые и ты постоянно едешь на скорости 300 км/ч», — приводит слова Росси The Race и пресс-служба «Ямахи».
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