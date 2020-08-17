Зарко: я поговорил с Росси и объяснил, что не сумасшедший

Французский гонщик MotoGP Жоанн Зарко прокомментировал столкновение с Франко Морбиделли в гонке Гран-при Австрии, после которого неуправляемые мотоциклы райдеров чуть не врезались в Маверика Виньялеса и Валентино Росси. Морбиделли и Росси посчитали Зарко виновным в аварии, так как перед торможением он расширил траекторию в сторону Франко.
«Я обогнал Морбиделли на прямой. Затем в момент, когда мне нужно было тормозить, он коснулся меня, он был удивлён. Он думал, что я поехал очень широко, но это было не намного шире, чем я еду обычно. Я не хотел делать так специально. Мы провели с Вале 10 минут, было хорошо искренне с ним поговорить и объяснить, что я не сумасшедший. После некоторых повторов он думал, что я поехал невероятно широко, чтобы остановить Морбиделли, но я объяснил, что это не так. Я хотел всё прояснить. Теперь ситуация лучше. Это было плохое происшествие, мы такого не хотим», — приводит слова Зарко The Race.
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