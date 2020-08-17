«Вам следовало слушать меня». Квят пожаловался по радио после гонки

Официальный сайт Формулы-1 выложил запись радиопереговоров российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята с командным мостиком после финиша гонки Гран-при Испании на трассе «Каталунья». Комментируя финиш на 12-м месте, Даниил отметил, что очень недоволен таким итогом.



«Какая чертовски разочаровывающая гонка. Немыслимо. Опциональные шины работали хорошо. Вам следовало слушать меня на старте гонки насчёт того, на чём я хотел стартовать», — заявил Квят.

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Напомним, что Даниил сам стартовал на «софте» — то есть опциональных шинах. Возможно, российский пилот имел в виду, что с учётом хорошей долговечности «софта» стоило его использовать позднее по ходу гонки, а стартовать на «медиуме», как это сделали гонщики, окружавшие Квята на стартовой решётке. В своём послегоночном комментарии Даниил отметил, что пока не уверен, насколько верной была использованная им тактика.