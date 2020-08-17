«Вам следовало слушать меня». Квят пожаловался по радио после гонки

Официальный сайт Формулы-1 выложил запись радиопереговоров российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята с командным мостиком после финиша гонки Гран-при Испании на трассе «Каталунья». Комментируя финиш на 12-м месте, Даниил отметил, что очень недоволен таким итогом.
«Какая чертовски разочаровывающая гонка. Немыслимо. Опциональные шины работали хорошо. Вам следовало слушать меня на старте гонки насчёт того, на чём я хотел стартовать», — заявил Квят.
Напомним, что Даниил сам стартовал на «софте» — то есть опциональных шинах. Возможно, российский пилот имел в виду, что с учётом хорошей долговечности «софта» стоило его использовать позднее по ходу гонки, а стартовать на «медиуме», как это сделали гонщики, окружавшие Квята на стартовой решётке. В своём послегоночном комментарии Даниил отметил, что пока не уверен, насколько верной была использованная им тактика.
- 17 августа 2020
-
01:29
-
00:52
-
00:42
-
00:08
-
00:05
- 16 августа 2020
-
23:53
-
22:41
-
21:46
-
21:28
-
21:11
-
21:07
-
21:02
-
20:57
-
20:48
-
20:43
-
19:52
-
19:40
-
19:14
-
18:49
-
18:45
-
18:39
-
18:33
-
18:21
-
18:18
-
18:14
-
17:47
-
16:36
-
16:31
-
16:09
-
15:54
-
15:51
-
14:20
-
13:50
-
13:06
-
12:30