Эллиотт выиграл гонку NASCAR на дорожной трассе в Дайтоне

Пилот Hendrick Motorsports Чейз Эллиотт стал победителем гонки NASCAR на дорожной версии трассы в Дайтоне. Вторым финишировал Дэнни Хэмлин, третьим – Мартин Труэкс-младший.
“Просто у меня была действительно хорошая машина. Не думаю, что я сделал что-то особенное, — просто вышел на трассу и показал на что способен”, — заявил после этапа Чейз.
Эллиотт записал на свой счёт наибольшее количество кругов лидерства – 34 из 65. Он же выиграл и первый промежуточный финиш. Второй остался за Хэмлином. Оба получили дополнительные баллы в зачёт плей-офф.
Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.
Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.
Личный зачёт после 23 гонок сезона возглавляет Кевин Харвик, набравший 939 очков. Второе место занимает Хэмлин (821), третье — Брэд Кезеловски (776), четвёртое – эллиотт (775), пятое – Райан Блэйни.
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