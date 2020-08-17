Албон: не знаю, что делать, чтобы лучше беречь шины

Пилот «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал своё выступлении на Гран-при Испании. В гонке он стартовал с шестой позиции, но финишировал лишь на восьмом месте.
«Честно говоря, не знаю, что делать, чтобы лучше беречь шины. Я буквально не мог совладать с машиной на входе и выходе из поворотов. Действительно не знаю, как пилотировать быстрее в таких условиях.
У нас не было срока жизни в этих шинах. Мы просто пытались отбиваться. Я берёг резину как мог, но шины постоянно уходили. Нам нужно посмотреть, что пошло не так, и вернуться сильными к следующей гонке. На третьем секторе я не мог держаться достаточно близко к соперникам, чтобы бороться. У нас был темп. Но только на первом и втором секторах. А чтобы обгонять, нужно быть быстрым именно на третьем. Можно сказать, что я сам стал очень лёгкой добычей для других», — приводит слова Албона RaceFans.
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