ФИА – о штрафах Переса и Квята: они явно перешли грань дозволенного

Директор гонок ФИА Майкл Маси прокомментировал наказания для Даниила Квята («Альфа Таури») и Серхио Переса («Рейсинг Пойнт») на Гран-при Испании. Оба были оштрафованы за игнорирование синих флагов. К их результатам добавлено по пять секунд. Из-за этого в итоговом протоколе Перес занял пятое место, а не четвёртое.
«Серхио Перес и Даниил Квят слишком долго не реагировали на синие флаги. Это обсуждалось на брифинге пилотов перед Гран-при Штирии. Мы всех предупредили, что в этом сезоне стюарды будут уделять больше внимания правилу синих флагов.
В Испании мы впервые зафиксировали такие нарушения, эти два гонщика были оштрафованы. В правилах указано, что догоняющую машину нужно пропустить при первой возможности. Это формулировка допускает определённую свободу, что позволяет принимать разумные решения. Но в случаях с Пересом и Квятом оба перешли грань дозволенного.
Я сообщил об этом стюардам. С моей точки зрения, гонщики понесли заслуженное наказание. Мне уже звонили несколько руководителей команд, они сказали, что рады видеть реальные штрафы за игнорирование синих флагов», — приводит слова Маси RaceFans.
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