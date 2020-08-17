«Вот тебе задачка». Опубликована расшифровка радиообмена Феттеля с его инженером

Портал RaceFans опубликовал полную расшифровку переговоров пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля с его гоночным инженером в ходе Гран-при Испании.

Феттель проехал на «софте» целых 39 кругов, из-за чего финишировал на седьмой позиции. Ближе к концу гонки его обогнали несколько пилотов на более свежих шинах.

Инженер: Что ты думаешь о том, чтобы доехать до финиша на этих шинах?

Феттель: Чёрт возьми. Я уже спрашивал тебя об этом. Теперь я атаковал уже три круга.

Инженер: Да, я понимаю, мы просто проверяем.

Феттель: Это зависит от обстоятельств, да. Это зависит… …сколько кругов осталось пройти?

Инженер: 16, и, думаю, нам не хватит пяти кругов.

Феттель: Какой темп у тех, кто останавливался?

Инженер: 22,6.

Феттель: Окей, вот тебе задачка. Если они будут показывать 22,6 до финиша, как быстро мне нужно проходить круги, чтобы остаться впереди?

Инженер: Я вернусь к тебе.

Инженер: 23,4 — 23,5.

Феттель: Я могу это сделать, я могу это сделать. Мы можем попытаться, нам нечего терять.

Инженер: Мы пятые. Это то, о чём я просил.