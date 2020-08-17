Карлос Сайнс: жаль, что Макс Ферстаппен обогнал меня на круг

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс подвёл итоги Гран-при Испании. На домашнем этапе он стартовал с седьмой позиции и финишировал на шестом месте
«Очень хорошая гонка для меня и команды. Наконец-то мы получили достойный результат после проблем на четырёх предыдущих Гран-при. Это здорово, и я честно считаю, что мы это заслужили. Мы очень хорошо боролись с «Рейсинг Пойнт» и защищались от «Ред Булл» после пит-стопа. Жаль, что Макс Ферстаппен обогнал меня на круг в конце гонки. Я потерял пару секунд, а учитывая штраф Переса, думаю, мы могли финишировать выше него. Но в любом случае механики сегодня хорошо поработали, обслужив наши машины на всех четырёх пит-стопах быстрее чем за три секунды. И нам удалось финишировать двумя болидами в очках. Это был уик-энд, который укрепил уверенность команды в своих силах. Надеюсь, для меня он также будет поворотным моментом», — цитирует Сайнса пресс-служба «Макларена».
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