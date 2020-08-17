Феттель заявил, что его мнение «больше не имеет значения» для «Феррари». Бинотто ответил

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал слова Себастьяна Феттеля, который заявил, что его мнение относительно работы «Скудерии» «больше не имеет значения».

«Это соответствует разочарованию Себастьяна по поводу того, что перестанет являться частью «Феррари» в 2021 году, он больше не будет давать советы на будущее. Себастьян хорошо работает, у нас нормальные отношения. Он был осторожен и провёл качественную гонку, сделал шаг вперёд, и в Спа у него будет ещё больший энтузиазм.

В Испании мы могли претендовать на четвёртое место с Шарлем, но осложнили себе жизнь в квалификации. Леклер мог финишировать позади двух «Мерседесов» и Ферстаппена, если бы не проблемы с болидом. Нужно разобраться, что произошло», — приводит слова Бинотто Sky Sport Italia.