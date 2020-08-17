Экс-босс команд Ф-1: у «Рейсинг Пойнт» была аэродинамическая модель и шоу-кар «Мерседеса»

Бывший руководитель команд Формулы-1 «Мидленд» и «ХРТ» Колин Коллес поделился своими данными насчёт того, как «Рейсинг Пойнт» удалось создать копию прошлогоднего болида «Мерседеса». Известно, что у Коллеса плохие отношения с главой «Мерседеса» Тото Вольфом.



«Вы не можете скопировать машину по фотографиям. Дело даже не в тормозных воздухозаборниках, а во всей концепции автомобиля. Он не был скопирован по фото. У них были не только детали, но и определённые данные. И у них была, как мне сказали, 60-процентная модель для аэродинамической трубы и шоу-кар, узлы с которого были просканированы и конвертированы в CAD. А иначе концепция не сработала бы.



На месте Mercedes group я бы задался вопросом, почему босс команды „Мерседес“ всё время в отпуске, на яхте Стролла или в Гштааде. Было много вещей, которые, на мой взгляд, не совсем приемлемы. Думаю, у них очень-очень плотная связь. И это не только моё мнение», — приводит слова Коллеса RaceFans со ссылкой на Sport 1.