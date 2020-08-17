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Феттель — о своём будущем: сейчас осталось не так много свободных мест в командах

Феттель — о своём будущем: сейчас осталось не так много свободных мест в командах
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мыслями о своём будущем. Ранее в прессе появилась информация, что в дни Гран-при Бельгии будет объявлено о переходе немецкого гонщика в «Астон Мартин».

«В настоящий момент я не могу сказать ничего нового. На решение вопроса о моём будущем может уйти некоторое время. Но не нужно быть гением и экспертом в слухах о переходах, чтобы понять, что сейчас осталось не так много свободных мест в командах.

Мне важнее всего подходящие условия. Мне нужна хорошая машина, на которой я мог бы бороться впереди. Кроме того команда должна добиваться прогресса, и мне должно это нравиться. Если я найду подобные условия, то я буду продолжать выступать в Формуле-1. Если нет — найду себе другое занятие», — приводит слова Себастьяна Феттеля RaceFans.

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