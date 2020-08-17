Коллес: Бинотто не должен быть руководителем «Феррари»

Бывший руководитель «Спайкера» и «Хиспании» Колин Коллес поделился мнением о руководителе «Феррари» Маттиа Бинотто.



«Бинотто — очень хороший инженер. Но инженер — не руководитель команды. С моей точки зрения, инженер просто не может быть руководителем команды. Я лично знаю Бинотто. Он человек, которого формируют числа, а не чувства. В нём нет тепла. Инженеры попросту не понимают психологического аспекта.



Проблема в том, как бросили Феттеля. Пресса писала, что Феттель хотел получить большую зарплату, но ему отказали. Ему просто позвонили и назвали пандемию в качестве оправдания. Они объявили о расставании слишком рано. Это полностью испортило им сезон. Однако проблемы начались раньше, когда Себастьян мог выиграть чемпионат мира, но не получил полной поддержки команды. Когда команда хочет выиграть титул, у неё должен быть первый пилот. И им должен был быть Феттель. Пилоты всегда чувствуют, когда не получают должной поддержки», — приводит слова Колина Коллеса GrandPX.