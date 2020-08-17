Коллес: Бинотто не должен быть руководителем «Феррари»

Бывший руководитель «Спайкера» и «Хиспании» Колин Коллес поделился мнением о руководителе «Феррари» Маттиа Бинотто.
«Бинотто — очень хороший инженер. Но инженер — не руководитель команды. С моей точки зрения, инженер просто не может быть руководителем команды. Я лично знаю Бинотто. Он человек, которого формируют числа, а не чувства. В нём нет тепла. Инженеры попросту не понимают психологического аспекта.
Проблема в том, как бросили Феттеля. Пресса писала, что Феттель хотел получить большую зарплату, но ему отказали. Ему просто позвонили и назвали пандемию в качестве оправдания. Они объявили о расставании слишком рано. Это полностью испортило им сезон. Однако проблемы начались раньше, когда Себастьян мог выиграть чемпионат мира, но не получил полной поддержки команды. Когда команда хочет выиграть титул, у неё должен быть первый пилот. И им должен был быть Феттель. Пилоты всегда чувствуют, когда не получают должной поддержки», — приводит слова Колина Коллеса GrandPX.
- 17 августа 2020
-
19:51
-
18:45
-
17:33
-
17:15
-
16:18
-
16:11
-
16:04
-
15:01
-
14:37
-
13:17
-
12:17
-
11:12
-
10:50
-
10:35
-
09:10
-
01:29
-
00:52
-
00:42
-
00:08
-
00:05
- 16 августа 2020
-
23:53
-
22:41
-
21:46
-
21:28
-
21:11
-
21:07
-
21:02
-
20:57
-
20:48
-
20:43
-
19:52
-
19:40
-
19:14
-
18:49
-
18:45