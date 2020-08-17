Дом Пьера Гасли обокрали

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли сообщил, что его дом в Нормандии (Франция) был ограблен. Злоумышленники украли часы гонщика, его украшения, одежду и гоночные шлемы.



«Некоторые люди действительно никчёмные, неуважительные и презренные. В мой дом в Нормандии ворвались и украли часы с моим выгравированным именем, украшения, одежду, очки и шлемы», — написал Пьер Гасли в своём «инстаграме».



Инцидент произошёл, пока Гасли находился в Каталонии, где проходил шестой этап чемпионата мира, Гран-при Испании. По итогам гонки Гасли пришёл к финишу девятым.



Гасли выступает в Формуле-1 с 2017 года, он дебютировал в середине сезона на Гран-при Малайзии, заменив в составе команды российского гонщика Даниила Квята. За это время Гасли записал на свой счёт один подиум, финишировав вторым на Гран-при Бразилии 2019 года.