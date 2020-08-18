Палмер: «Ред Булл» использует Албона как подопытного кролика

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер выразил мнение, что команда «Ред Булл» слишком сконцентрирована на Максе Ферстаппене и часто приносит в жертву результаты Александера Албона, как это произошло на Гран-при Испании.

«Алекс сейчас находится под серьёзным давлением. Да, он стартовал шестым, но не нужно себя обманывать, в квалификации Албон был на три четверти секунды медленнее Ферстаппена.

Впрочем, он всё равно мог сохранить позицию, так как начинал гонку впереди почти всех соперников из середины пелотона. Единственные, кто его опередил, были гонщики «Рейсинг Пойнт». Но то, что сделали стратеги «Ред Булл» просто необъяснимо. Они первым зазвали его в боксы и перевели на «хард», который, кстати, практически бесполезен на этой трассе. Ещё в пятницу все говорили, что пилотировать на жёстких шинах – всё равно, что ездить по льду. А они переводят Албона на этот тип. В придачу после пит-стопа выпускают его позади Магнуссена, Райкконена и Окона, которые шли на «медиуме» и планировали оставаться на трассе ещё 30 кругов.



Они используют Албона как подопытного кролика. В «Ред Булл» ни за что не зазвали бы на пит-стоп Ферстаппена и не перевели бы его «хард». Неудачную стратегию применяют к Алексу. Командный мостик должен подумать над этим», — цитирует Палмера Planet F1.