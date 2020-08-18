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Видео: Квят обгоняет Риккардо по внешней траектории

Видео: Квят обгоняет Риккардо по внешней траектории
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик, в котором показана борьба российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята и пилота «Рено» Даниэля Риккардо на Гран-при Испании.

Квят пропустил Риккардо после старта, но на втором круге красивым манёвром вернул себе позицию.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1. Права на видео принадлежат Formula One World Championsip Limited.

Напомним, в гонке Даниил Квят финишировал на 12-м месте. Россиянин получил штраф за игнорирование синих флагов, и к его итоговому результату было добавлено 5 секунд. На итоговую позицию Даниила это никак не повлияло. Аналогичное наказание судьи применили и к Серхио Пересу. Партнёр Квята по команде Пьер Гасли занял на Гран-при Испании 9-е место.

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