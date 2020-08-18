Алексей Попов: Квяту надо что-то делать в квалификациях

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят уступил своему напарнику Пьеру Гасли во всех шести квалификациях нынешнего сезона. По мнению комментатора Формулы-1 Алексея Попова, россиянину нужно срочно прибавить в этом компоненте.
«В «Альфа Таури» квалификационный счёт, к сожалению, 6-0. И три последних Гран-при прошлого сезона тоже были в пользу Гасли, так что у него сейчас серия из девяти побед. Потом в гонке у Дани есть темп, и есть борьба, обгоны, работа с шинами. Иногда он впереди Гасли, иногда – нет, когда, как в этот в этот раз на Гран-при Испании, что-то не получается по тактике. Но проблема не в этом. В квалификациях, конечно, надо что-то делать, потому что от места на старте многое зависит, особенно на необгонных трассах», — сказал Попов в своём подкасте.
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