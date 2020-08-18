Tesla Boy выступит после гонки Гран-при России Формулы-1

В воскресенье, 27 сентября, на Центральной площади Олимпийского парка в рамках Гран-при России Формулы-1 выступит российская электропоп-группа Tesla Boy, сообщает пресс-служба «Росгонок». В этом году музыкальный коллектив, который исполняет песни преимущественно на английском языке, выпустил свой первый русскоязычный альбом.
Выступление Tesla Boy завершит Гран-при России Формулы-1 — 2020. Ранее было объявлено, что участником музыкальной программы этапа будет Земфира, которая выйдет на сцену 26 сентября. Посещение концертов входит в стоимость билетов на российский этап Ф-1.
«Концерт на Формуле 1 будет первым в истории группы. Уверен, что получится нечто совершенно особенное. Для нас всегда большое удовольствие выступать перед обширной аудиторией спортивных соревнований, и я надеюсь, что концерт Tesla Boy станет достойным финальным аккордом Гран-при России. Ждём вас на Сочи Автодроме», — отметил создатель и музыкант Tesla Boy Антон Севидов.
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