Хэмилтон поделился постом о протестах в Беларуси

Шестикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в очередной раз отреагировал на происходящие в мире события. В «сториз» своего инстаграм-аккаунта Хэмилтон сделал репост сообщения, посвящённого протестам в Беларуси против результатов президентских выборов.



Согласно официальной информации, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, однако многие обвиняют власть в тотальных фальсификациях. При этом властные структуры пытались жёстко подавить протесты, арестовав некоторых протестующих и применяя оружие. В настоящий момент работники многих белорусских компаний объявили забастовку. Акции протеста ежедневно проходят во всех крупных городах страны.



Отметим, что Хэмилтон сам никак не высказал своего отношения к ситуации в Беларуси, просто репостнув сообщение, в котором содержится просьба «помочь свергнуть последнего диктатора Европы».