Хорнер: у Албона и Боттаса самая сложная работа в Ф-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что у пилота его команды Александера Албона, как и у гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса, самая сложная работа в Формуле-1 из-за того, что им приходится иметь дело с очень сильными напарниками.



«Конечно, они оба находятся на завидных местах. Но у Валттери гораздо больше опыта, чем у Алекса. Я имею в виду, что любому гонщику будет трудно выступать против Макса, который в настоящее время, возможно, находится в лучшей форме из всех пилотов.

Алекс всё ещё очень молод, и мы видим в нём потенциал. Однажды всё у него начнёт получаться – это дело времени. Думаю, что у Алекса и Валттери самая сложная работа в Формуле-1 — быть напарниками Макса и Льюиса Хэмилтона», — приводятся слова Хорнера на официальном сайте Формулы-1.