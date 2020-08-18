«Макларен» подписал новый Договор согласия
Команда Формулы-1 «Макларен» первой объявила, что подписала новый Договор согласия. Теперь она гарантированно будет выступать в чемпионате вплоть до конца 2025 года.
«Подписание нового Договора согласия — ещё один важный шаг на пути к сильному и устойчивому будущему. Это хорошая сделка, заключённая в подходящее время для спорта, команд, владельцев и, больше всего, для фанатов.
От более равных условий выиграют все. Справедливое распределение доходов среди всех команд и чёткая и простая управленческая структура позволит избавиться от продвижения отдельных интересов, и поставит на первое место спорт. В долгосрочной перспективе соглашение сделает конструкторов сильнее", — приводит слова руководителя «Макларена» Зака Брауна пресс-служба команды.
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