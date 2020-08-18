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Команда МАЗ-СПОРТавто выступила против насилия в Беларуси

Команда МАЗ-СПОРТавто выступила против насилия в Беларуси
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Команда МАЗ-СПОРТавто, регулярно принимающая участие в ралли-марафоне «Дакар», выступила с заявлением по поводу событий вокруг президентских выборов в Беларуси. В команде призвали отказаться от насилия и решить противоречия мирным путём.

«Мы не хотим оставаться равнодушными в эти сложные времена для нашей родной страны! Все эти годы мы представляем нашу любимую Беларусь на международных соревнованиях, наши победы и достижения – это гордость республики.

Мы хотим, чтобы все конфликты решались мирным путём, чтобы не применялось насилие, чтобы Беларусь была миролюбивой, тихой и чистой во всех смыслах – те качества, которые характеризуют имидж нашей страны во всём мире. Мы против насилия", — сказано в заявлении команды на странице в «Инстаграме».

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