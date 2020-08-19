«Уильямс» стал третьей командой, подписавшей Договор согласия

Команда Формулы-1 «Уильямс» приняла решение подписать новый Договор согласия. Таким образом, Гроув будет выступать в Ф-1 как минимум до 2025 года.
«Новый Договор согласия представляет из себя большой шаг вперёд, как для „Уильямса“, так и для Формулы-1. Как одна из команд с богатой историей, мы рады понимать, в каком направлении будет двигаться Ф-1. Наши с Liberty Media ожидания совпадают. Мы полагаем, что новая эра будет характеризоваться захватывающими и более конкурентными гонками, что станет возможно благодаря новому регламенту.
Договор согласия — важное событие для Формулы-1, которое также предоставляет «Уильямсу» возможность продолжать возвращение в группу лидирующих команд", — приводит слова заместителя руководителя команды Клэр Уильямс пресс-служба.
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