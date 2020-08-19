ФИА запросила данные у всех мотористов Ф-1. Одного из них могут подозревать в нарушениях

ФИА обязала всех четырёх производителей силовых установок в Формуле-1 предоставить информацию о работе своих систем рекуперации энергии (ERS). «Мерседес», «Хонда», «Феррари» и «Рено» должны передать чертежи и трёхмерные виды всех вспомогательных систем до 21 августа, сообщает Auto Motor und Sport. При необходимости будут проведены физические проверки болидов.

По данным источника, «у федерации есть подозрение, что один или несколько производителей не соблюдают правила в отношении управления энергией», а «запросы делегата ФИА слишком специфичны для обычного расследования».

Это похоже на расследование в отношении «Феррари» в прошлом году. «Скудерия» нарушила правила с измерением расхода топлива — его поступало гораздо больше, чем фиксировал измерительный прибор ФИА, и команда могла использовать силовую установку, не опасаясь повышенного расхода.

В нынешней ситуации кто-то из мотористов также мог обойти один из датчиков, благодаря чему в систему через MGU-K подаётся больше мощности, чем разрешённые 163 л. с.

«Внезапное недоверие вызывает много вопросов. Либо ФИА действительно блуждает в темноте, либо один или несколько производителей двигателей пользуются серыми зонами правил. Об этом свидетельствует тот факт, что до сих пор ни один из этой четвёрки не жаловался на возможные изменения правил в середине сезона. Обычно это вызывало бурю возмущений. Также возможно, что ФИА использует исследование систем ERS для обоснования запланированных изменений по режимам работы двигателей», — отмечается в докладе источника.