Хьюз: Хэмилтон превзошёл бы Ферстаппена на одинаковых болидах

Известный обозреватель Марк Хьюз выразил мнение, что если бы Макс Ферстаппен перешёл в «Мерседес», то всё равно не смог бы опередить шестикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона на дистанции целого чемпионата.
«Проведение параллелей между пилотами разных поколений никогда по-настоящему не работает: ни один гонщик не является воплощением другого, у каждого есть уникальные черты. Но текущая ситуация в карьере Макса Ферстаппена очень похожа на историю Айртона Сенны до эпохи в «Макларене», когда он регулярно показывал чудеса на своём «Лотус-Рено».
Не хочу сказать, что Ферстаппен – это Сенна своего поколения или обладает теми же чертами характера. Это не так. Их гоночные стили даже непохожи. Однако между историей Ферстаппена в «Ред Булл» при доминирующем «Мерседесе» есть параллели с Сенной и «Лотусом», в момент гегемонии «Макларена».
Сейчас есть много фанатов, которые недовольны утверждением, что Льюис Хэмилтон пилот номер один. Так смог бы Макс сделать с ним то же, что Сенна — с Простом? Я в это не верю. В какие-то моменты – да, но не каждый раз, когда Ферстаппен садится в машину. Бывают дни, когда Шарль Леклер оказывается где-то поблизости или Даниэль Риккардо. Но если брать дистанцию всего чемпионата, то, по моему мнению, пилотом с сильнейшим сочетанием скорости, понимания гонок, стабильности и мотивации является Хэмилтон.
Для всей Ф-1, кроме «Ред Булл», было бы фантастикой, если бы Ферстаппен перешёл в «Мерседес» и стал напарником Хэмилтона. Но я не считаю, что Макс смог бы сделать с Хэмилтоном то же, что Сенна – с Простом. Да, это была бы фантастическая битва, однако в целом, думаю, нынешний Льюис превзошёл бы нынешнего Макса на одинаковых болидах. Это лишь мой прогноз, ведь никто не знает, что произошло бы на самом деле», – написал Хьюз в своей колонке на портале The Race.
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