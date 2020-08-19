«Ещё 5 лет!» После долгих сомнений «Хаас» решил остаться в Формуле-1
Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» опубликовала сообщение в «Твиттере», отреагировав на решение руководства подписать новый Договор согласия.
«Договор согласия подписан. Мы намерены провести в Формуле-1 ещё пять лет!» — написали в пресс-службе.
Стоит отметить, что американский коллектив долгое время не мог определиться со своим будущим. Слабые результаты последних лет не слишком соответствовали амбициям владельца Джина Хааса. В связи с этим в паддоке появились слухи, что команда может уйти из Формулы-1.
Именно по этой причине «Хаас» долгое время не объявлял состав пилотов на сезон-2021. Согласно заявлениям руководителя команды Гюнтера Штайнера, коллективу было важно определиться с будущим и лишь потом вести переговоры с гонщиками.
Грожан извинился за свои слова о будущем «Хааса»
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