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Вольф прокомментировал жалобы Боттаса на чёрный комбинезон

Вольф прокомментировал жалобы Боттаса на чёрный комбинезон
Авто / Формула-1 0

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал заявление финского гонщика Валттери Боттаса, пожаловавшегося, что во время Гран-при Испании Формулы-1 ему было слишком жарко из-за нового чёрного комбинезона. В прошлых сезонах «Мерседес» использовал серые комбинезоны.

«Просто у нас новый материал. Возможно, нам нужно ещё раз изучить, можно ли найти какой-то компромисс или как мы можем сделать комбинезоны чуть тоньше», — приводит слова Вольфа Motorsport-Total.

Новый материал как возможную причину проблемы ранее обозначил и сам финн: «В этом году введены новые правила омологации комбинезонов — они стали толще, нижнее бельё стало толще, так что я не знаю, насколько сильный это дало эффект».

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