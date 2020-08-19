Вольф прокомментировал жалобы Боттаса на чёрный комбинезон

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал заявление финского гонщика Валттери Боттаса, пожаловавшегося, что во время Гран-при Испании Формулы-1 ему было слишком жарко из-за нового чёрного комбинезона. В прошлых сезонах «Мерседес» использовал серые комбинезоны.



«Просто у нас новый материал. Возможно, нам нужно ещё раз изучить, можно ли найти какой-то компромисс или как мы можем сделать комбинезоны чуть тоньше», — приводит слова Вольфа Motorsport-Total.



Новый материал как возможную причину проблемы ранее обозначил и сам финн: «В этом году введены новые правила омологации комбинезонов — они стали толще, нижнее бельё стало толще, так что я не знаю, насколько сильный это дало эффект».