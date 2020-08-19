Бывший главный моторист «Мерседеса» отказался переходить в «Феррари»

Бывший главный моторист «Мерседеса» Энди Кауэлл отклонил предложение «Феррари», сообщает итальянская версия Motorsport. «Скудерия» предлагала специалисту возглавить департамент разработки двигателей с прицелом на сезон-2022, когда в силу вступит новый технический регламент, но получила отказ.
Каэулл не так давно принял решение покинуть «Мерседес». Он сыграл важную роль в разработке гибридных двигателей V6, которые использовались с сезона-2014. Вместе с ним «серебряные стрелы» выиграли шесть чемпионских титулов подряд. Кауэлл покинул штаб-квартиру в Бриксворте в начале июля и не сообщил о своих дальнейших планах.
В паддоке считали, что Кауэлл присоединится именно к «Феррари», однако через некоторое время появились слухи, что он может занять пост в «Астон Мартин».
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