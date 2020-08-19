Легендарный конструктор “Феррари”: Энцо попрощался бы с Феттелем совершенно иначе
Легендарный конструктор «Феррари» Мауро Форгьери поделился мнением, как на сложившуюся в «Скудерии» обстановку, в частности на конфликт руководства с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем, мог отреагировать основатель команды — Энцо Феррари.
«Я хорошо знал Энцо. Ему часто приписывают поступки, которые он никогда бы не сделал. Но я уверен, Энцо Феррари попрощался бы с Себастьяном Феттелем совершенно иначе и проявил бы гораздо больше уважения к гонщику, который этого заслуживает.
Леклер – большой талант, но «Феррари» не должна нагружать его таким количеством обязанностей. Мы говорим о молодом человеке, который ещё не проехал 50 гонок», — приводит слова Форгьери известный журналист Лео Туррини в своём блоге.
Феттель заявил, что его мнение «больше не имеет значения» для «Феррари». Бинотто ответил
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