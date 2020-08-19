Хорнер: мы верим в Албона

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением об Александере Албоне.



«У Алекса есть проблемы с балансом болида, что означает, что его шины уходят слишком быстро. Когда пилот находится в „грязном“ воздухе большую часть гонки, его покрышки просто уничтожаются. Для него это стало разочарованием.



Мы помогаем ему при работе на симуляторе, изучаем характеристики и смотрим, почему Максу удаётся извлечь из болида больше. Мы полностью поддерживаем инженеров, которые работают с Алексом, и верим в него. В Сильверстоуне он сказал, что способен быть быстрым и ему нужно помочь в этом. Сейчас болидом сложно управлять, но со временем обновления должны пойти ему на пользу», — приводит слова Кристиана Хорнера Autosport.