Сын Ральфа Шумахера ушёл из команды Формулы-3

Давид Шумахер, сын бывшего гонщика Формулы-1 Ральфа Шумахера и племянник семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, покинул команду Формулы-3 «Хароуз». Об этом объявил отец гонщика Ральф.



«Большое спасибо команде за поддержку моего сына. Мы решили прекратить сотрудничество», — написал в своём «инстаграме» Ральф Шумахер.



Сам пилот пообещал в скором времени объявить «важные новости».



После шести этапов чемпионата Формулы-3 Давид Шумахер занимает 23-ю позицию в личном зачёте, не набрав ни одного очка. Его лучшим результатом стал финиш на 12-м месте в первой гонке второго этапа в Австрии.



Как сообщает Bild, Шумахер может продолжить карьеру в «Карлине».



Кроме того, стало известно, что немецкая пилотесса София Флёрш пропустит следующий этап чемпионата из-за участия в гонке серии ELMS.