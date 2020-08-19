Сын Ральфа Шумахера ушёл из команды Формулы-3

Давид Шумахер, сын бывшего гонщика Формулы-1 Ральфа Шумахера и племянник семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, покинул команду Формулы-3 «Хароуз». Об этом объявил отец гонщика Ральф.
«Большое спасибо команде за поддержку моего сына. Мы решили прекратить сотрудничество», — написал в своём «инстаграме» Ральф Шумахер.
Сам пилот пообещал в скором времени объявить «важные новости».
После шести этапов чемпионата Формулы-3 Давид Шумахер занимает 23-ю позицию в личном зачёте, не набрав ни одного очка. Его лучшим результатом стал финиш на 12-м месте в первой гонке второго этапа в Австрии.
Как сообщает Bild, Шумахер может продолжить карьеру в «Карлине».
Кроме того, стало известно, что немецкая пилотесса София Флёрш пропустит следующий этап чемпионата из-за участия в гонке серии ELMS.
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