Гелаэл пропустит по меньшей мере четыре этапа Формулы-2 из-за перелома позвонка

Пилот Формулы-2, выступающий в составе команды DAMS, Шон Гелаэл сообщил, что пропустит около шести недель из-за серьёзной травмы, полученной в ходе первой гонки Ф-2 в Испании. Напомним, спортсмен сломал позвонок и остановился на последнем круге дистанции.
«Вернулся в Джакарту из-за травмы. Восстановление займёт не менее шести недель. Значит, пропущу большую часть гонок сезона. Чемпионат складывается очень сложно, но благодаря вашей поддержке не теряю веры в себя», — написал спортсмен в «Твиттере».
Таким образом, гонщик пропустит гонки в Спа, Монце, Муджелло и Сочи. В календаре серии подтверждены только эти четыре этапа, помимо состоявшихся, однако ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о проведении гонок Формулы-2 в Абу-Даби и Бахрейне.
Пока не известно, кто заменит Гелаэла в составе команды DAMS.
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