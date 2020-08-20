Зайдль: мы не сдадимся в борьбе за третье место в Кубке конструкторов

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль заявил, что команда планирует участвовать в борьбе за третье место в Кубке конструкторов.
«Я думаю, что мы боремся с „Феррари“ и „Рено“. нужно оставаться реалистами в этом вопросе. Если „Рейсинг Пойнт“ сможет использовать потенциал своего болида, то с ними будет сложно бороться. Но с пилотами и тем уровнем мастерства, что мы обладаем, у нас есть шанс сразиться с ними и одной машиной „ред булл“, и это то, к чему мы стремимся. Мы не сдадимся в борьбе за третье место в Кубке конструкторов, пока у нас есть шанс на это.
В гоночном темпе у нас четвёртый по скорости болид, мы находимся недалеко от „Рейсинг Пойнт“, что обандёживает и говорит о том, что мы сделали хороший шаг вперёд. Всё это вселяет уверенность, что у нас сильная команда», — приводит слова Андреаса Зайдля Autosport.
- 20 августа 2020
-
00:52
-
00:46
- 19 августа 2020
-
22:53
-
21:06
-
19:58
-
19:00
-
17:41
-
16:58
-
15:54
-
15:05
-
14:23
-
14:14
-
13:57
-
13:00
-
11:51
-
10:57
-
09:18
-
08:57
-
00:31
-
00:23
- 18 августа 2020
-
23:31
-
21:46
-
20:34
-
19:29
-
18:52
-
17:51
-
16:44
-
16:05
-
15:00
-
14:45
-
14:38
-
14:20
-
13:49
-
12:16
-
11:33