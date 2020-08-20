Зайдль: мы не сдадимся в борьбе за третье место в Кубке конструкторов

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль заявил, что команда планирует участвовать в борьбе за третье место в Кубке конструкторов.



«Я думаю, что мы боремся с „Феррари“ и „Рено“. нужно оставаться реалистами в этом вопросе. Если „Рейсинг Пойнт“ сможет использовать потенциал своего болида, то с ними будет сложно бороться. Но с пилотами и тем уровнем мастерства, что мы обладаем, у нас есть шанс сразиться с ними и одной машиной „ред булл“, и это то, к чему мы стремимся. Мы не сдадимся в борьбе за третье место в Кубке конструкторов, пока у нас есть шанс на это.



В гоночном темпе у нас четвёртый по скорости болид, мы находимся недалеко от „Рейсинг Пойнт“, что обандёживает и говорит о том, что мы сделали хороший шаг вперёд. Всё это вселяет уверенность, что у нас сильная команда», — приводит слова Андреаса Зайдля Autosport.