AMuS: «Мерседес» потеряет больше всех по новому Договору согласия

Накануне было объявлено, что все 10 команд Формулы-1 подписали новый Договор согласия. В документ внесено много изменений, самое крупное из которых более справедливое распределение призовых. Издание Auto Motor und Sport оценило убытки и прибыль некоторых команд.
По данным немецкого СМИ, в основном от новых правил пострадает первая тройка команд. Если взять за точку отсчёта итоги Кубка конструкторов 2019 года, то «Мерседес» потеряет более $ 32 млн, «Ред Булл» — $ 29 млн, а «Феррари» — $ 25 млн. Правда, австрийский коллектив сможет минимизировать убытки за счёт дочерней команды «Альфа Таури», чья прибыль вырастет на $ 25 млн.
Другими командами, выигравшими от нового соглашения, являются «Рено» и «Рейсинг Пойнт». Эти команды получат прибыль в $ 21 млн и $ 19 млн.
Таким образом, очевидно, что призовые деньги в Формуле-1 были отобраны у больших команд и перераспределены между небольшими. Вероятно, именно по этой причине в «Ред Булл» быстро согласились подписать новое соглашение, а в «Мерседесе» долго сомневались.
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