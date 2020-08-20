AMuS: «Мерседес» потеряет больше всех по новому Договору согласия

Накануне было объявлено, что все 10 команд Формулы-1 подписали новый Договор согласия. В документ внесено много изменений, самое крупное из которых более справедливое распределение призовых. Издание Auto Motor und Sport оценило убытки и прибыль некоторых команд.



По данным немецкого СМИ, в основном от новых правил пострадает первая тройка команд. Если взять за точку отсчёта итоги Кубка конструкторов 2019 года, то «Мерседес» потеряет более $ 32 млн, «Ред Булл» — $ 29 млн, а «Феррари» — $ 25 млн. Правда, австрийский коллектив сможет минимизировать убытки за счёт дочерней команды «Альфа Таури», чья прибыль вырастет на $ 25 млн.

Другими командами, выигравшими от нового соглашения, являются «Рено» и «Рейсинг Пойнт». Эти команды получат прибыль в $ 21 млн и $ 19 млн.

Таким образом, очевидно, что призовые деньги в Формуле-1 были отобраны у больших команд и перераспределены между небольшими. Вероятно, именно по этой причине в «Ред Булл» быстро согласились подписать новое соглашение, а в «Мерседесе» долго сомневались.