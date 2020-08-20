ФИА отложила введение запрета на квалификационный режим моторов в Ф-1
Международная автомобильная федерация (ФИА) не будет вводить запрет на использование квалификационного режима работы силовых установок на ближайшем этапе Формулы-1 – Гран-при Бельгии. Об этом сообщает RaceFans.
На прошлой неделе ФИА сообщила командам, что потребует от них использовать одни и те же режимы работы двигателей как в квалификации, так и в гонке. Ожидалось, что ограничение вступит в силу уже на ближайшем этапе в Бельгии, но теперь оно отложено минимум на неделю — до Гран-при Италии.
Новое правило относительно режим работы силовых установок Ф-1 будет оформлено в виде отдельной технической директивы. Отсрочка же даст командам необходимое время для завершения динамометрических испытаний моторов.
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