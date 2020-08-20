Видео: самый быстрый пит-стоп Формулы-1 в 2020 году в исполнении «Ред Булл»

Команда Формулы-1 «Ред Булл» во время Гран-при Испании установила рекорд нынешнего сезона по продолжительности пит-стопа. Механики австрийского коллектива обслужили болид Макса Ферстаппена всего за 1,9 секунды.
Напомним рекорд самого быстрого пит-стопа также принадлежит «Ред Булл». Он был установлен на Гран-при Бразилии 2019 года. Тогда механики команды провели замену колёс на болиде Ферстаппена за 1,82 секунды.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1. Права на видео принадлежат Formula One World Championsip Limited.
Напомним, после шести Гран-при сезона-2020 в личном зачёте лидирует пилот «Мерседеса» Льюс Хэмилтон. В его активе 132 очка. Ферстаппен (95) идёт вторым. Третье место занимает ещё один гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас (89).
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