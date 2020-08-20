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Сайнс: борьба с Леклером — это вызов, ради которого я и подписал контракт с «Феррари»

Сайнс: борьба с Леклером — это вызов, ради которого я и подписал контракт с «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс заявил, что после своего перехода в «Феррари» будет готов бросить вызов Шарлю Леклеру.

«Я понимаю, что буду новичком в команде, а у Шарля к тому времени будет уже три сезона за «Феррари». Он очень хорошо знает и машину, и команду. Я уже был в такой ситуации. Например, в «Рено», когда стал напарником Нико Хюлькенберга. Нужно немного времени, прежде чем я познакомлюсь со всеми и узнаю, как использовать все возможности машины. Мне придётся выстроить вокруг себя команду. Я знаю, каково это.

Будет непросто, особенно учитывая то, насколько талантлив Шарль и как здорово он выступает в последнее время. Он очень сложный соперник, но для меня это вызов, ради которого я и подписал контракт с «Феррари», – приводит слова Сайнса GrandPrix247.

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