В «Хаасе» рассказали, почему решили остаться в Формуле-1

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил причины, по которым команда решила подписать Договор согласия и остаться в Формуле-1.



«Да, сейчас у нас проблемы, но мы знаем, в чём дело. В следующем году, возможно, будет не менее трудно, однако ФОМ проделал хорошую работу. Призовые будут распределены более равномерно, так что у нас есть шанс назвать это бизнесом, если хорошо выступать. В первую очередь в бизнесе люди должны не терять деньги, а во вторую очередь — зарабатывать. Если бы не было изменений, то мы бы вряд ли остались в Формуле-1. Джин Хаас прекрасно понимает ситуацию, он очень умный человек. Он видит, что у команды есть будущее. Уверен, мы справимся», — приводит слова Гюнтера Штайнера Racer.



Стоит отметить, что американский коллектив долгое время не мог определиться со своим будущим. Слабые результаты последних лет не слишком соответствовали амбициям владельца Джина Хааса. В связи с этим в паддоке появились слухи, что команда может уйти из Формулы-1.



Именно по этой причине «Хаас» долгое время не объявлял состав пилотов на сезон-2021. Согласно заявлениям руководителя команды Гюнтера Штайнера, коллективу было важно определиться с будущим и лишь потом вести переговоры с гонщиками.