В «Хаасе» рассказали, почему решили остаться в Формуле-1

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил причины, по которым команда решила подписать Договор согласия и остаться в Формуле-1.
«Да, сейчас у нас проблемы, но мы знаем, в чём дело. В следующем году, возможно, будет не менее трудно, однако ФОМ проделал хорошую работу. Призовые будут распределены более равномерно, так что у нас есть шанс назвать это бизнесом, если хорошо выступать. В первую очередь в бизнесе люди должны не терять деньги, а во вторую очередь — зарабатывать. Если бы не было изменений, то мы бы вряд ли остались в Формуле-1. Джин Хаас прекрасно понимает ситуацию, он очень умный человек. Он видит, что у команды есть будущее. Уверен, мы справимся», — приводит слова Гюнтера Штайнера Racer.
Стоит отметить, что американский коллектив долгое время не мог определиться со своим будущим. Слабые результаты последних лет не слишком соответствовали амбициям владельца Джина Хааса. В связи с этим в паддоке появились слухи, что команда может уйти из Формулы-1.
Именно по этой причине «Хаас» долгое время не объявлял состав пилотов на сезон-2021. Согласно заявлениям руководителя команды Гюнтера Штайнера, коллективу было важно определиться с будущим и лишь потом вести переговоры с гонщиками.
- 20 августа 2020
-
19:56
-
19:03
-
17:38
-
16:50
-
16:30
-
14:15
-
12:40
-
11:05
-
10:06
-
09:05
-
08:40
-
00:52
-
00:46
- 19 августа 2020
-
22:53
-
21:06
-
19:58
-
19:00
-
17:41
-
16:58
-
15:54
-
15:05
-
14:23
-
14:14
-
13:57
-
13:00
-
11:51
-
10:57
-
09:18
-
08:57
-
00:31
-
00:23
- 18 августа 2020
-
23:31
-
21:46
-
20:34
-
19:29