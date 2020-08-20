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Норрис сделал подарок шестилетней поклоннице, ставшей автором дизайна его шлема

Норрис сделал подарок шестилетней поклоннице, ставшей автором дизайна его шлема
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис сделал приятный подарок своей шестилетней поклоннице Еве. В январе 2020 года Ландо объявил конкурс на дизайн шлема для его домашнего этапа, Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Среди множества разнообразных заявок Ландо выбрал минималистичный дизайн, подготовленный шестилетней девочкой, с которым он и выступил на британском этапе.

Ландо опубликовал в «Твиттере» видеоролик, в котором он поблагодарил Еву за дизайн и отправил ей подарок, который передали его представители. Этим подарком оказался тот самый шлем, созданный по дизайну Евы.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Ландо Норриса.

После шести этапов чемпионата Формулы-1 Ландо Норрис занимает седьмую позицию в личном зачёте.

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