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Абитебуль назвал назначение Ди Мео на пост главы компании «Рено» поворотным моментом

Абитебуль назвал назначение Ди Мео на пост главы компании «Рено» поворотным моментом
Авто / Формула-1 0

Глава «Рено» Сириль Абитебуль считает, что назначение на пост гендиректора группы компаний «Рено» Луки ди Мео станет поворотным моментом для команды Формулы-1. Абитебуль подчеркнул, что новый управленец является большим фанатом автоспорта.

«Конечно, здорово, что Лука де Мео стал генеральным директором. Он испытывает страсть к автоспорту и полон энтузиазма относительно спорткаров. Это станет поворотным моментом для нашей команды, а также для меня.

Он знает цели команды и знаком с ситуацией изнутри. Он ценит то, что было сделано, и понимает соотношение наших ресурсов и проделанной работы. Он лучше понимает Формулу-1, и у него есть чёткое понимание долгосрочных перспектив команды в чемпионате", — приводит слова функционера F1i.

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