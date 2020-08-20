Абитебуль назвал назначение Ди Мео на пост главы компании «Рено» поворотным моментом

Глава «Рено» Сириль Абитебуль считает, что назначение на пост гендиректора группы компаний «Рено» Луки ди Мео станет поворотным моментом для команды Формулы-1. Абитебуль подчеркнул, что новый управленец является большим фанатом автоспорта.

«Конечно, здорово, что Лука де Мео стал генеральным директором. Он испытывает страсть к автоспорту и полон энтузиазма относительно спорткаров. Это станет поворотным моментом для нашей команды, а также для меня.

Он знает цели команды и знаком с ситуацией изнутри. Он ценит то, что было сделано, и понимает соотношение наших ресурсов и проделанной работы. Он лучше понимает Формулу-1, и у него есть чёткое понимание долгосрочных перспектив команды в чемпионате", — приводит слова функционера F1i.