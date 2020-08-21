Перес: всё идёт к тому, что я продолжу работать с «Рейсинг Пойнт»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес в очередной раз опроверг слухи о том, что его место в следующем сезоне займёт Себастьян Феттель. По словам мексиканца, всё идёт к тому, что он сохранит место в коллективе.

«Я не хочу покидать команду, надеюсь, что этого не произойдёт. Всё идёт к тому, что и мои спонсоры продолжим работать с „Рейсинг Пойнт“ в следующем году. Посмотрим, но та обратная связь, которую я получаю от команды, говорит именно об этом.

Я прекрасно себя чувствую в этом коллективе и мне кажется, что все слухи со временем прекратятся", — приводит слова Переса Nextgen-Auto.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что Себастьян Феттель подпишет контракт с «Рейсинг Пойнт»/«Астон Мартин» уже на этапе в Бельгии.