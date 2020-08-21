Хаккиннен: Ферстаппен готов наказывать пилотов «Мерседеса» за ошибки

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мыслями о выступлениях пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. По словам финна, нидерландец готов «наказывать» соперников из «Мерседеса», если те будут допускать ошибки.

«Очевидно, что Макс выступает на совершенно ином уровне, чем его напарник по команде Александер Албон, особенно это касается квалификаций. Занимая второе место в общем зачёте, Ферстаппен готов наказывать пилотов „Мерседеса“, если те будут допускать ошибки», — приводит слова Хаккинена GPblog.

Напомним, на Гран-при 70-летия Макс Ферстаппен одержал победу, тем самым прервав победную серию «Мерседеса». На Гран-при Испании нидерландец финишировал вторым, не дав возможности сделать «Мерседесу» дубль. Позади он оставил Валттери Боттаса.