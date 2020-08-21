Гасли: я знаю, почему провёл в «Ред Булл» всего шесть месяцев

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли, который был отчислен из «Ред Булл» в середине сезона-2019 и переведён в «Торо Россо», заявил, что знает причины такого решения команды.



«В «Ред Булл» знакомы со мной много лет. Они поддерживали меня во всех сериях вплоть до Ф-1: Формула-Рено 3.5, Формула-2, Супер Формула. И я был конкурентоспособен в каждом классе. Так что я не сомневаюсь в себе и знаю, что быстр в любой машине, если у меня в руках нужная техника. «Ред Булл» выбрал меня преемником Даниэля Риккардо не зря. Они не сомневались в моей скорости и потенциале.

Я знаю причины, из-за которых провёл в «Ред Булл» всего шесть месяцев. Не могу подробно останавливаться на этом, потому что многие вещи являются конфиденциальными. Сейчас я в прекрасной форме и хорошо выступаю. Но действительно думаю, что разрыва с «Ред Булл» можно было избежать. Вместе мы могли бы добиться больших успехов», — цитирует Гасли GPblog.